В Ярославле срываются сроки ремонта дорог

Ярославль, , 10:36 — REGNUM Ямочный ремонт крупнейших автомагистралей в Ярославле должен быть завершен к 5 июня. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данный срок был озвучен на еженедельном общегородском совещании в мэрии Ярославля. Работы по ямочному ремонту в Ярославле начались 15 мая, но в мэрии города отмечают, что подрядчик не выдерживает установленные муниципальным контрактом сроки.

«Не могу не обозначить выявленные по первым результатам текущего ремонта недостатки и замечания к подрядчикам. Уже на первом этапе графики производства работ не выдерживаются. Ряд участков, таких как Суринский путепровод, Октябрьский мост, проспект Машиностроителей, улица Красноборская, более двух недель стоят отфрезерованными без укладки асфальтобетонной смеси», — заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

В мэрии считают, если в течение недели работы не будут произведены, подрядчик может попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

«На этой неделе смотрим динамику. Если до конца недели ситуация не изменится, то со всеми вытекающими. Мы всех предупредили: неделя — это максимальный срок. Действительно, и в центре города, и по районам есть ямы, которые, мягко говоря, в полколеса и которые уже давным-давно нужно было отфрезеровать и заасфальтировать», — заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщал ИА REGNUM подрядчиком по ямочному ремонту дорог Ярославля выступает «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). Стоимость муниципального контракта составила 83 миллиона рублей.

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