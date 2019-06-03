В якутском Походске уровень воды достиг критического уровня

Якутск, , 10:30 — REGNUM Уровень воды у населённого пункта Походск (Якутия) составляет 275 см, при критическом 266 см. Наблюдается подтопление дворовых территорий, сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

В свою очередь в пресс-службе компании «Сахаэнерго» отметили, что опасным для местной дизельной электростанции (ДЭС) станет подъём воды до 366 см.

«На данный момент в Походске в зоне подтопления воздушные линии электропередачи, расположенные на береговой линии. Специалисты Нижнеколымского РЭС готовы обеспечить безопасность энергообъектов в случае подтопления ДЭС», — отмечают энергетики.

Сейчас персонал электростанции переведён в режим повышенной готовности. Дежурство несут шестеро человек в составе аварийно-восстановительных бригад. Ограничений потребителей и объектов нет.

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