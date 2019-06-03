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Машины сегмента “гольф-класс” вернулись в тройку лидеров авторынка РФ — СМИ

Экономика

В апреле 2019 года

Владивосток, 3 июня 2019, 10:44 — REGNUM  В апреле 2019 года машины сегмента С вернулись в тройку лидеров авторынка России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За апрель российские автолюбители приобрели 7 784 новых автомобилей С-класса.

При этом продажи машин сегмента D-класса составили 7 781 единиц. Ранее тройку лидеров занимали авто сегмента D. Туда они впервые попали в феврале 2019 года, но пробыл там только до конца марта.

Напомним, к C-классу («гольф-класс») относятся автомобили со следующими характеристиками: длиной 3,9−4,3 м, шириной 1,6−1,7 и типом кузова — хэтчбек, седан, универсал или минивэн. Вместимость таких машин до 5 человек.

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