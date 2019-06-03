Госдума объявила тендер на подсчет ущерба Крыму от Украины

Москва, , 10:22 — REGNUM Госдума объявила конкурс на оценку ущерба Крыму за период нахождения в составе Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM, это следует из документов, размещенных на портале госзакупок.

Заказчик — аппарат Госдумы — ищет тех, кто мог бы провести «сравнительный анализ социально-экономической ситуации и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и в составе Российской Федерации». То есть речь идет о периоде с 1991 года по 2014 год. Также требуется «оценка ущерба, нанесенного региону за период нахождения в составе Украины».

Тендер объявлен на сумму 9,99 млн рублей.

В Госдуме создана рабочая группа по оценку ущерба, который понесли Крым и Севастополь за время их «аннексии» Украиной. Первое заседание группы прошло 3 апреля, а первые наработки ожидались к маю.

Рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму за время, пока он входил в территорию Украины, была создана в Госдуме по инициативе спикера ГосдумыВячеслава Володина. О необходимости изучить вопрос и размер нанесенного ущерба Володин заявил в ходе расширенного заседания Совета Думы в Крыму с участием депутатов местного Госсовета по случая пятилетия присоединения Крыма к РФ.

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