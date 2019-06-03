СМИ: Минтранс РФ указал на риски проекта скоростного трамвая в Подмосковье

Москва, , 10:18 — REGNUM Московская область намерена получить федеральный грант в размере 55,8 млрд рублей для строительства линии скоростного трамвая между Подольском и Домодедово, сообщает 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минтранса РФ.

Общий объём финансирования предполагается в размере 152,9 млрд рублей, часть расходов должны покрыть инвесторы.

По данным издания, Минтранс РФ обозначил риски проекта, в числе которых вероятность недостаточного пассажиропотока между городами, поскольку жители области, как правило, работают либо по месту проживания, либо в Москве. Также Московской области уже реализуются другие проекты по развитию транспортной инфраструктуры — МЦД и ЦКАД.

По подсчётам правительства Подмосковья, сообщением между Подольском и Домодедово будут пользоваться 108,6 тыс. человек. Планируется, что линия скоростного трамвая Подольск — Домодедово станет первым участком большого кольца, которое соединит 26 городов.

На сайте правительства Московской области указаны основные технико-экономические характеристики всей системы: общая протяженность кольца — 250 км; количество станций — 45−50; средняя скорость — 40 км/час; максимальная скорость — 80 км/час; провозная способность — свыше 20 000 пасс/час; общая стоимость строительства — около 250 млрд. рублей, но эта сумма «уточняется в ходе проектирования».