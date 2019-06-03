Предприятия Калужской области активно инвестируют в «зеленые» технологии

Калуга, , 10:14 — REGNUM В городе Обнинске (Калужская область) открылась первая очередь новых очистных сооружений, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По информации ведомства, данный проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между министерством природных ресурсов и экологии области и компанией «Обнинскоргсинтез». Договор предусматривает совместную работу в организации экологического мониторинга при строительстве очистных сооружений промышленных стоков. На первом этапе инвестировано свыше 16 миллионов рублей.

До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь очистных сооружений, которая обеспечит предприятию систему оборотного водоснабжения с замкнутым циклом и полностью исключит техногенное влияние завода на водные ресурсы области. Общий объём инвестиций в этот экологический проект составит более 40 миллионов рублей.

«Доля социально ответственного бизнеса в регионе растет. Проект «Наши партнеры», который второй год реализует министерство в рамках регионального плана мероприятий национального проекта «Экология», набирает обороты. Внедрение наилучших доступных технологий требует вложения значительных средств, но нужно понимать, что в итоге это приводит к экономическому выигрышу, не говоря уже о пользе природе и человеку. В этом году на эти цели предприятия и организации области направили свыше 600 миллионов рублей», — заявила министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина.

Между тем в регионе намного улучшена экология реки Страдаловка. На коллекторе государственного предприятия «Калугаоблводоканал» возведён колодец переключения сточных вод микрорайона «Молодежный» в деревне Кабицыно. В результате объем сбросов в реку Страдаловка в районе Балабаново значительно снизился, а введение в эксплуатацию второй очереди сооружений позволит значительно продвинуться в решении одной из острых проблем в сфере охраны водных объектов региона — загрязнении реки Страдаловки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ужасающем состоянии Страдаловки экологи заявляли ещё в 2011 году, тогда в проблемах реки винили кондитерский завод «Лотте КФ Рус Калуга». В 2014 году прокурорская проверка выявила ещё два крупных предприятия региона, сбрасывающих сточные воды в Страдаловку: ООО «ЖКУ «Кабицино» и ООО «Руукки Рус». Установлено, что ООО ЖКУ «Кабицино» разместило очистные сооружение прямо на берегу, а мониторинг ООО «Руукки Рус» выявил, что с промышленной площадки предприятия в реку поступают ливневые воды.