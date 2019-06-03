В июне рубль останется под давлением

Москва, , 10:06 — REGNUM Прошедшая неделя привела к росту негативных настроений на финансовых рынках из-за очередного витка американских санкций уже против своего соседа — Мексики. Угроза Китая ввести ограничение на экспорт в США редкоземельных металлов и комментарий представителя ФРС Клариды о возможности снижения ставок ФРС привели к глобальным распродажам, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Обвал нефтяных котировок на фоне внешних угроз привели к снижению курса национальной валюты. Курс доллара США зафиксировал максимум на 65,58, незначительно снизившись к концу торгов.

«Первая торговая неделя июня насыщена макроэкономическими отчетами и важными событиям, которые могут оказать заметное влияние на курсы доллара и евро против рубля. 6 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Не исключено, что прозвучат какие-либо комментарии относительно монетарной политики регулятора», — отметил эксперт.

Заседание Совета директоров банка намечено на 14 июня. В среду Минфин РФ объявит план покупок иностранной валюты на июнь, что также является фактором влияния на валютные курсы. Из внешних факторов можно выделить заседание Европейского центрального банка и выступление председателя КНР Си Цзиньпина в рамках экономического форума в Санкт — Петербурге.

«Сегодня, 3 июня, на фоне продолжающихся распродаж нефти, рубль продолжит находиться под давлением. Курс доллара вновь протестирует отметку 65,50 руб., курс евро, вероятно, закрепиться выше 73.25 руб.», — считает Егоров.

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