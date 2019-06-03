Шаг назад: отказ от индивидуальных счётчиков тепла

Москва, , 09:48 — REGNUM Отказ от индивидуальных приборов учёта тепла в квартирах — это одна из развилок в регулировании рынка тепла, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, или должен быть учет всего потребленного многоквартирным домом тепла через прибор учета, установленный на входе в дом и распределение платы пропорционально квадратным метрам, в том числе и за обогрев общих площадей — подъезд, подвал, чердак и т.д.

Или установка индивидуальных проборов, что дает возможность проводить личные энергосберегающие мероприятия. У каждого варианта есть плюсы и минусы.

«Лично я — за индивидуальные, но это сложнее администрируется и во многих домах просто невозможно из-за технических особенностей. Но такая политика позволяла бы уже в новых домах внедрять такие приборы и бороться за снижение потребления.

Всё-таки единый прибор учета на входе в дом — это шаг назад, так как создает коллективную безответственность», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут отменить обязательную установку индивидуальных счётчиков тепла в новостройках. Такое предложение поступило от Минстроя РФ.

Читайте также: Минстрой РФ призвал отказаться от установки счётчиков тепла