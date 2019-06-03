За что отвечают самые богатые министры Ростовской области: тройка лидеров

Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM По итогам 2018 года в лидеры по доходам в Ростовской области вышли министр ЖКХ, глава регионального минкульта и министр строительства, архитектуры и территориального развития. Это следует из деклараций, опубликованных на официальном сайте донского правительства, сообщает ИА REGNUM.

Так, согласно сведениям о доходах, лидером прошлого года по заработку стал глава областного министерства ЖКХ Андрей Майер — 11,9 млн руб. Правда, эта сумма вдвое меньше, чем заработок в 2017 году. Из собственности у него земельный участок площадью более 1,1 тыс. кв. метра.

Министр культуры Анна Дмитриева, назначенная на пост в 2018 году, заработала 6,9 млн рублей. Она пользуется квартирой 59 кв. метров и владеет автомобилем Audi A3.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц получил 4,5 млн рублей. Ему также принадлежат три участка (каждый по 79 тыс. кв. метров).

Самые богатые жёны оказались у министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского (3,7 млн рублей) и министра экономического развития Максима Папушенко (1,2 млн рублей). А вот у супруги министра ЖКХ, получившей около 400 тыс. рублей, солидный автопарк. Жена Майера владеет тремя автомобилями марки Mercedes-Benz — ML 350, GLA 250, M 407.