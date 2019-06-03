Мозамбику выделят $1,2 млрд на восстановление инфраструктуры — СМИ

Бейра, Мозамбик, , 09:52 — REGNUM Международные спонсоры пообещали предоставить Мозамбику 1,2 миллиардов долларов США, чтобы восстановить инфраструктуру, разрушенную циклонами «Идай» и «Кеннет». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на публикацию на официальном портале ООН от 1 июня.

Заявление было сделано президентом Мозамбика Филиппом Ньюси в конце двухдневной международной конференции по сбору пожертвований пострадавшим от стихии.

Мероприятие посетили около 700 человек из международных организаций, частного сектора, гражданских обществ, а также спонсоры. Конференция состоялась 31 мая и 1 июня в городе Бейра, больше всего пострадавшем от удара стихии.

В своем обращении Ньюси заявил: «спасибо Вам за спасение жизней в Мозамбике».

Напомним, что циклон «Кеннет» ударил по провинции Кабо-Дельгадо в апреле 2019 г. Стихия стерла с лица земли ряд деревень. По последним данным, в результате ЧП погибли 45 человек.

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