Закон и логика лоббистов не сошлись: об отмене установки теплосчётчиков

Барнаул, , 09:39 — REGNUM Предложение Минстроя РФ отказаться от обязательной установки поквартирных счётчиков тепла в новостройках возникло после того, как обнаружился громадный дисбаланс между физическими законами распространения тепла и логикой тех, кто ранее пролоббировал установку этих счётчиков, отметил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу профильного министерства, он пояснил:

«Прежде всего, надо уточнить, что речь идет о квартирных теплосчетчиках. Минстрой ранее ввёл правила обязательной установки квартирных теплосчётчиков в новостройках. Весь старый фонд в принципе не может быть оборудован квартирными теплосчётчиками, так как в те времена практиковали циркуляционные системы, когда теплоноситель поднимался по одним батареям — «подача» и опускался по другим — «обратка». В 2013 году попытались разделить начисление за отопление в квартирах и начисление ОДН, но оказалось, что это бессмыслица, так как в конечном итоге расчет все-равно сводился к квадратному метру жилья.

Производители счетчиков пролоббировали нормы обязательного оборудования квартирными счетчиками новостроек. Одновременно дома оборудованы и общедомовыми счётчиками тепла. И обнаружился громадный дисбаланс за счет того, что физические законы распространения тепла явно не укладываются в логику лоббистов. А именно квартиры имеют общие стены и поэтому неизбежно тепло из одной квартиры греет через стену другую квартиру. Квартиры торцевые вынуждены через стену греть улицу, тем более, что по нормативам тепла там должна быть в комнате температура минимум 20 градусов, а во внутренних квартирах минимум 18 градусов.

Поэтому стало очевидно, что физика тепла явно не укладывается в логику теоретиков желающих сорвать куш на счётчиках. Тем более, что счётчики требуют не только установки, но и поверки, а это ещё повышение квартплаты. Но Конституционный Суд принял решение, что если житель перекрыл стояки отопления, то он не должен платить. А кто тогда должен платить за обогрев квартиры через стены? Поэтому вполне логично, что поставлен вопрос от отмене установки квартирных счетчиков. В других странах эта проблема решается иным путем. А именно в дом подходит только две трубы — холодная вода и газ. Устанавливаются квартирные счетчики и тогда сам хозяин обогревается через квартирный бойлер игреет горячую воду. Счетчик газа и воды позволяет справедливо оценить расходы».

Напомним, об отмене обязательной установки тепловых счётчиков в квартирах заговорили после того, как выяснилось, что люди стали отключать отопление в своих квартирах, тем самым перекладывая обязанность оплаты на своих соседей. В таком случае определить при помощи проборов учёта фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении многоквартирного дома невозможно, — считают в Минстрое.