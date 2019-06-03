В Прикамье повторно снижают тариф на вывоз мусора

Пермь, , 09:34 — REGNUM В Пермском крае снижен платеж жителей за вывоз коммунальных отходов. Ежемесячный платеж жителей Пермского края в многоквартирных домах снизился на 0,39 рублей и составляет 2,96 рублей за квадратный метр (ранее платеж составлял 3,35 рублей). Ежемесячный платеж жителей частного сектора снизился на 5,02 рублей и составляет 65,8 рублей с одного проживающего (ранее платеж составлял 70,82 рубля). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 июня в пресс-службе министерству краевого министерства тарифного регулирования и энергетики.

Стоит отметить, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов пересматривается не первый раз. С апреля месячная плата за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов снижена на 4 копейки и составила 3,35 рублей за квадратный метр; в частном секторе — на 88 копеек и составила 70,82 рублей с человека.

Тогда в краевой администрации объяснили, что тариф скорректирован в связи со снижением тарифов на захоронение отходов для всех 19 полигонов. Тариф для регионального оператора «Теплоэнерго» был изменен (с 3840,86 рублей до 3793,67 рублей за тонну), что повлекло изменение тарифа для населения.

Сейчас основанием для пересмотра тарифа послужили корректировка нормативов накопления отходов для жителей региона, а также постановление правительства РФ №446, которое обязывает регулирующие органы учитывать изменение платы за негативное воздействие на окружающую среду с 1 января 2019 года.

Напомним, в мае чиновники уменьшили нормативы накопления отходов для населения после того, как стало ясно, что реальное количество отходов, образующихся в регионе, существенно ниже прогнозного показателя. Прогнозировали 1 млн тонн за год, за первый квартал перевезено на полигоны только 100 тыс. тонн мусора.

С 24 мая утвержден новый норматив. Он составил 6,7 кг в год на 1 кв. метр общей площади (ранее — 10,6 кг в год на 1 кв. м.) для многоквартирного дома и 149 кг в год на одного проживающего (ранее — 224 кг в год на одного проживающего) — для индивидуальных жилых домов.

Добавим, что по итогам прокурорском проверки прежние нормативы были признаны избыточными. Надзорное ведомство внесло представление с требованием пересмотреть показатели.

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