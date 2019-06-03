Советские ГОСТы «нагружали» госслужащих бессмысленной работой

Москва, , 09:21 — REGNUM Отмена советских ГОСТов — правильное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Переход от советского нормативного регулирования к современному начался сразу после распада СССР и образования нынешней России. Но в первую очередь перерабатывались законодательные акты. Страна приняла новую Конституцию и перешла на рыночные рельсы экономики, что должно было получить отражение в праве», — пояснил политолог.

Теперь дошло дело и до ГОСТов, которые, несомненно, оказывали негативное воздействие на предпринимательскую среду и нагружали государственных служащих бессмысленной работой.

«Отмена советских ГОСТов — это верный шаг. Они устарели, но не надо думать, что техническое, конструкционное, химическое, пищевое и иное регулирование отменяется.

Оно останется, но в приближенном виде к реалиям и с точки зрения администрирования, и с точки зрения соответствия современным методам производства», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что порядка 10 тыс. принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене в ближайшее время.

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