Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,2% — эксперты

Сеул, , 09:26 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Научно-исследовательского института по вопросам экономики (Korea Economic Research Institute).

Согласно мнению специалистов из исследовательского института, темпы экономического роста страны составят 2,2%, что на 0,2% ниже, чем ранний прогноз специалистов.

Как объяснили специалисты, снижение показателя связано с сокращением экспорта и вялыми инвестициями в строительство и в оборудование.

Известно, что ранее представители Института развития Кореи, Института финансов, Организации экономического сотрудничества и развития снизили прогнозы темпов экономического роста Южной Кореи с 2,6% — до 2,4%. Кроме того, представители Банка Кореи также сообщили, что пересмотрят свой прогноз в июле 2019 года.