Понедельник, 3 Июня 2019 года
09:26:20 МСК

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,2% — эксперты

Экономика

Замедление темпов роста экономики страны вызвано сокращением экспорта и вялыми инвестициями

Сеул, 3 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Темпы роста экономики Южной Кореи в 2019 году составят 2,2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Научно-исследовательского института по вопросам экономики (Korea Economic Research Institute).

Согласно мнению специалистов из исследовательского института, темпы экономического роста страны составят 2,2%, что на 0,2% ниже, чем ранний прогноз специалистов.

Как объяснили специалисты, снижение показателя связано с сокращением экспорта и вялыми инвестициями в строительство и в оборудование.

Известно, что ранее представители Института развития Кореи, Института финансов, Организации экономического сотрудничества и развития снизили прогнозы темпов экономического роста Южной Кореи с 2,6% — до 2,4%. Кроме того, представители Банка Кореи также сообщили, что пересмотрят свой прогноз в июле 2019 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить