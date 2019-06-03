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Право потребителя: об отмене советских ГОСТов

Экономика

Советские ГОСТы нужно не отменять, а изменять и корректировать — как законодательство, считает эксперт

Право потребителя: об отмене советских ГОСТов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выбор покупателя

Барнаул, 3 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Вопроспересмотра или актуализации ГОСТов допустим, но он не должен приводить к их полной отмене, считает заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко. По его словам, также как и законодательство, эти стандарты могут и должны претерпевать изменения.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Росстандарта Алексея Абрамова о намерении отменить в ближайшее время порядка десяти тысяч принятых в советское время ГОСТов, он пояснил:

«Здесь должна быть золотая середина, смотреть в какой отрасли применяются те или иные ГОСТы. Сегодня в пищевой и перерабатывающей промышленности у производителя продукции есть выбор между ГОСТами и ТУ (техническими условиями). Чаще с целью снижения себестоимости продукции производитель идет на определенные манипуляции с качеством товара, выполняя лишь технические условия его производства. Здесь покупатель голосует рублем и это выбор каждого потребителя индивидуально.

Тоже самое нельзя сказать, например по ГОСТам, применимым к сфере санитарного благополучия и технической безопасности человека. Возможно, сторонники отмены ГОСТов хотят пойти по пути южного соседа нашей страны, сделать такие товары более доступными, но с худшим качеством. Тогда в любом случае этот выбор должен делать потребитель и это право должно быть неотъемлемым».

Напомним, ранее глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью РИА Новости заявил, что порядка десяти тысяч принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене. В профильном ведомстве полагают, что именно они тормозят развитие российской экономики.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мешают развитию»: Росстандарт намерен отменить 10 тысяч советских ГОСТов

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