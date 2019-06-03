В Китае экс-студенты чаще создают стартапы, чем в Южной Корее — эксперты

Сеул, , 09:37 — REGNUM Число выпускников китайский вузов, создающих стартапы, в 10 раз выше, чем в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, число выпускников, желающих начать свой бизнес, в Китае составило 89,8%, в Южной Корее в пять раз меньше — 17,4%.

В последнее время количество компаний-«единорогов» в Китае значительно увеличилось. По состоянию на январь 2018 года среди 310 компаний-«единорогов» в мире, 80 компаний основано в Китае и 6 в Южной Корее.

Компании-«единороги» — стартап-компании, капитализация которых превысила 1 млрд за пять лет. В отличие от южнокорейских стартапов, зависящих от правительства, китайские стартапы активно развиваются за счет фондов частного предпринимательства.

«Университеты — это ядро передовых технологий и инноваций. Южной Корее необходимо поддерживать стартапы, ориентированные на культуры и обучение, благоприятствующую предпринимательству», — сообщили представители Корейской ассоциации международной торговли.