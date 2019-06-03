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Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции

Экономика

Наложены штрафы на сумму более 30 млн рублей

Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
falovelykids
Бутылки с молоком

Москва, 3 июня 2019, 08:58 — REGNUM  В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, 4% исследуемых проб молока и молочной продукции.

По содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов и пр. не соответствует гигиеническим нормативам около 3,5% исследованных проб «молочки».

За нарушения на производителей наложены штрафы на сумму более 30 млн рублей. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по обеспечению качества и безопасности молочной продукции.

Подробности: Минсельхоз РФ: от 8 до 12% российских молочных продуктов — фальсификат

Как сообщалоИА REGNUM, на российском рынке молочных продуктов доля фальсификата составляет 8−12%.

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Проблемы молочной отрасли
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