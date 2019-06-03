В Забайкалье прокомментировали арест директора горнодобывающего комбината

Чита, , 11:06 — REGNUM Несмотря на то, что генеральный директор уранового холдинга «Атомредметзолото» Владимир Верховцев считает задержание за взятку генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» (ПАО «ППГХО») «тяжелейшим ударом по имиджу предприятия», планы по освоению уранового рудника №6 будут реализованы. О таком совместном заявлении топ-менеджера и врио губернатора Забайкалья Александра Осипова известила сегодня, 3 июня, пресс-служба забайкальского губернатора.

«Случай, который произошел на комбинате — это тяжелейший удар по его имиджу. Вместе с тем ситуация под контролем. В настоящее время обязанности гендиректора ППГХО исполняет главный инженер предприятия Иван Александрович Киселев», — пояснил Владимир Верховцев.

Касаясь планов строительства и освоения месторождения и строительство уранового рудника №6, он отметил о возможности получения почти двух миллиардов федеральных средств.

«В конце 2018 года, напомню, было направлено 900 миллионов рублей, чтоб подготовить инфраструктуру, необходимую для освоения рудника. Помимо этого, совместно с вице-премьером правительства РФ, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики ведется работа с правительством РФ по созданию в Забайкальском крае территории опережающего развития, город и район станут одной из площадок ТОРа. Это даёт больше возможностей для развития», — заявил Владимир Верховцев.

По его словам, уже сейчас для Краснокаменска разработано пять инвестиционных проектов, которые позволят диверсифицировать экономику и создавать новые рабочие места.

Глава региона Александр Осипов обратил внимание, что для правительства края также важно реализовать и другие мероприятия по развитию города и района. Речь, в частности, идёт о создании детских игровых и универсально-спортивных площадок, приведении городских улиц в надлежащий вид. Глава Забайкалья напомнил, что средства на эти цели выделяются в рамках плана социального развития Забайкальского края по линии Дальнего Востока, а также в рамках реализации национальных проектов.

Напомним, ПАО «ППГХО» является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием. Основной вид его деятельности — производство закиси-окиси урана с целью её дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом». Генеральный директор ПАО «ППГХО» и местный предприниматель, депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» были задержаны по коррупционной статье УК РФ в конце мая 2019 года. По данным следствия, депутат-предприниматель дал взятку в сумме 500 тыс. рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников горнодобывающего предприятия.

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