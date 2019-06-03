От участников программы реновации поступило более 100 тыс. замечаний

Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве в пяти районах завершились публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации, сообщили в Стройкомплексе.

От участников программы поступило 105 тыс. предложений по 17 проектам кварталов реновации. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заверил, что все предложения граждан будут учтены при доработке проектов.

По его словам, предложения и пожелания по проектам реновации продолжают приниматься. Ранее поступившие замечания участников программы в настоящее время прорабатываются проектировщиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сейчас разрабатывается 89 проектов планировки территорий, 12 из них уже прошли публичные слушания, еще пять проходят.

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