В Уганде запретили продажу алкоголя в пластиковых пакетах

Кампала, , 08:37 — REGNUM В Уганде введен запрет на продажу алкоголя в пластиковых пакетах. Власти заявляют, что такой алкоголь вредит здоровью нации, передает ВВС Africa.

По информации издания, маленькие пластиковые пакеты с алкогольными напитками, содержание спирта в которых составляет вплоть до 45%, пользовались особенной популярностью среди жителей с низкими доходами из-за низкой стоимости. Один пакетик стоил около 13 центов США.

Министр торговли страны Амелия Кьямбадде рассказала ВВС, что такие пакеты с алкоголем часто покупали даже школьники.

«Их употребляло огромное количество людей», — добавила она.

Отмечается, что, начиная с 1 июня, производители обязаны упаковывать алкоголь в бутылки объемом не менее 200 мл. Специалисты опасаются, что из-за запрета жители будут покупать нелегальный самогон.

Запрет на изготовление алкоголя в пакетах был инициирован государством для борьбы с алкоголизмом населения. Жители Уганды находятся на седьмом месте в рейтинге африканских наций, употребляющих больше всего алкоголя. Около 21% жителей страны неумеренно употребляет алкоголь, по данным ВОЗ.