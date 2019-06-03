У депутатов Колымы возникли вопросы по расходам в особой экономической зоне

Магадан, Магаданская область, , 08:36 — REGNUM Магаданской областной думой не был принят во втором чтении отчёт об исполнении бюджета внебюджетного фонда социально-экономического развития Колымы в условиях деятельности особой экономической зоны за 2018 год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального законодательного органа, у депутатов возник ряд вопросов по расходованию бюджетных средств на эти цели.

По данным руководителя администрации особой экономической зоны Сергея Гребенюка, в 2018 году в фонд поступило 1,9 млрд руб. Из этой суммы было использовано только 1,1 млрд рублей, что составляет 58%.

«Низкий процент исполнения расходной части бюджета фонда связан с невыполнением подрядными организациями своих обязательств перед получателями средств», — пояснил Сергей Гребенюк.

«Важно более ответственно относиться к подготовке технической документации при реализации мероприятий программы Особой экономической зоны. Это одна из составных частей бюджета развития нашей территории. Деньги должны работать, и со стороны исполнителей необходим жесткий контроль их расходования», — констатировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Он обратил внимание на то, что в поступивших в Магаданскую областную думу материалах по планам расходования средств в рамках Особой экономической зоны отсутствовали пояснения, на какие конкретно объекты будут потрачены деньги.

«При таком подходе мы не можем обсуждать приоритетность расходования средств, — подчеркнул спикер. — Также нет официального подтверждения того, что действительно будет федеральное софинансирование. Депутаты областной думы ранее принимали решение, что при экономии средств программы, их необходимо направить на строительство здания музея городского быта и истории Магадана. Еще есть наше обращение по Тенькинскому городскому округу: в районной больнице за счет федерального бюджета был проведен ремонт терапевтического отделения, но мебель в него поставили, которой 30 лет. Цена вопроса — 1,2 миллиона рублей. Наши предложения не были учтены».

Сергей Гребенюк назвал в списке приоритетных проектов выделение 2 миллионов рублей на строительство плавательного бассейна в поселке Ола (возможное федеральное софинансирование 95 млн рублей), физкультурно-оздоровительного комплекса в Магадане по улице Октябрьской — 6 миллионов (софинансирование 120 млн), начальной школы-детского сада в Снежном — 4,8 млн (софинансирование 48 млн).

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«На водоограждающую дамбу на реке Ола в районе села Гадля нужно выделить 8,3 млн, чтобы получить 84 млн из федерального бюджета. Также на два мероприятия в поселке Талая — реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и техническое перевооружение высоковольтной линии трансформаторной подстанции — нужно 15 и 8 миллионов рублей и для получения софинансирования на приобретение спецтехники и автобусов — 5 миллионов», — констатировал руководитель администрации Особой экономической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магадана были возмущены, узнав, что Магаданская областная дума будет рассматривать планы расходования 1,86 млрд рублей по программе развития особой экономической зоны, в числе которых 600 млн намерены направить на строительство физкультурно-оздоровительного центра «Президентский». Люди считают затраты на возведения этого объекта странными на фоне того, что в городе много других нужд.