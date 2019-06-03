Бахрейн открыл свои месторождения нефти и газа иностранному капиталу

Манама, , 08:36 — REGNUM Компании с иностранным капиталом могут вести непосредственную разработку нефтяных и газовых месторождений на территории Королевства Бахрейн. Соответствующий указ выпустил премьер-министр страны шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа, сообщает Бахрейнское агентство новостей.

В документе говорится, что компаниям с иностранным капиталом позволено на 100% владеть производством по добыче нефти и природного газа на территории страны. Чтобы начать такую деятельность, иностранная материнская компания должна подписать или вплотную подойти к подписанию соответствующего договора с правительством королевства.

Месторождения нефти в Бахрейне истощаются. Однако, как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года власти страны объявили об открытии крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти.

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