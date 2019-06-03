Южная Корея и Филиппины подпишут Соглашение о зоне свободной торговли — СМИ

Сеул, , 08:32 — REGNUM Южная Корея и Филиппины подпишут Соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает южнокорейский телеканал Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, министр торговли, промышленности и энергетики Ю Мён Хи совместно с министром торговли и промышленности Филиппин Рамоном Лопес подписали совместное заявление о начале переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.

Подписание документа состоялось в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul 3 мая.

Известно, что товарооборот между странами в 2018 году составил $15,6 млрд. Кроме того, в этом году исполняется 70-лет со дня установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Филиппинами.

«Устранив барьеры между Южной Кореей и Филиппинами мы сможем создать базу для экономического сотрудничества между странами», — сообщила Ю Мён Хи.

С 4 июня в Сеуле состоятся первые официальные переговоры между представителями двух стран. По предварительным данным, переговоры будут сосредоточены на таких областях, как инвестиции, рынок услуг и экономическое сотрудничество.