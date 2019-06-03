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В метро Москвы начали укладывать шпалы из переработанного пластика

Экономика

До 2021 года уложат более 11 тыс. таких шпал

В метро Москвы начали укладывать шпалы из переработанного пластика
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тоннель метро

Москва, 3 июня 2019, 07:47 — REGNUM  На Бутовской линии Московского метрополитена вместо деревянных шпал начали укладывать шпалы из переработанного пластика, сообщается на портале мэра столицы.

Шпалы из переработанного пластика служат в пять раз дольше деревянных — более 50 лет. Они более прочные, не гниют, не покрываются плесенью, не проводят электрический ток.

Бутовская линия метро по большей части проходит по улице. Шпалы, изготовленные по новой технологии, снизят уровень шума и уменьшат вибрацию при движении поезда.

Планируется заменить на пластиковые все шпалы на Бутовской линии московского метро. До 2021 года уложат более 11 тыс. таких шпал.

Подробности: Власти отказались продлевать метро за пределы Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, принято решение не продлевать Московский метрополитен за пределы Москвы.

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Строительство метрополитена
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