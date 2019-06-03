Газпром увеличил объём добычи газа в мае на 9%

Москва, , 07:45 — REGNUM В мае 2019 года Газпром увеличил добычу голубого топлива до 43,6 млрд кубометров, что выше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 9%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эти данные агентство получило в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Таким образом, в мае 2019 года компания добыла рекордное количество газа за последние восемь лет. Ещё больший результат был в 2011 году, когда было добыто 44,89 млрд кубометров.

Стоит отметить, что рост добычи газа компанией Газпром идёт седьмой месяц подряд — с ноября 2018 года. За первые пять месяцев 2019 года объём добычи газа превысил прошлогодний график на 7,36 млрд кубометров.

Согласно информации ЦДУ ТЭК, план добычи газа компании на 2019 год составляет 495 млрд кубометров. Однако уже на данный момент сумма добычи за последние 12 месяцев составляет около 506 млрд кубометров газа.

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