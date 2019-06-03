Экспорт товаров из Южной Кореи в мае сократился на 9,4%

Сеул, , 07:34 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года экспорт страны составил $45,91 млрд, что на 9,4% меньше, чем в 2018 году.

Известно, что экспорт страны продолжает падать на протяжении шести месяцев подряд с декабря 2018 года.

«Мы наблюдаем резкое сокращение экспорта с февраля 2019 года. Мы предполагаем, что на ухудшение экспорта страны повлиял торговый спор между США и Китаем, выход Великобритании из Европейского союза», — сообщили представители министерства.

В частности, экспорт полупроводников из страны сократился на 30,5%, что является самым большим снижением за последние 10 лет, с марта 2009 года. Стоимость полупроводниковой памяти DRAM и флэш-памяти NAND сократились на 57,3% и 24,6% соответственно.

Экспорт в Китай продолжает сокращаться седьмой месяц подряд, с ноября 2018 года. В мае 2019 года экспорт в Поднебесную сократился на 20,1%.

В мае сальдо торгового баланса страны составило $2,27 млрд.