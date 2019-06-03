Электронные визы начали действовать в Забайкалье и Бурятии

Чита, , 07:28 — REGNUM Благодаря вхождению Забайкалья и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ на этих территориях с 1 июня 2019 года стало возможно введение механизма электронных виз. Как поясняет пресс-служба губернатора Забайкалья, преференции получили международные аэропорты Забайкальского края и Бурятии.

Напомним, электронная виза — это упрощенный способ въехать на территорию России.

По оценке исполняющего обязанности министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Максима Кравцова, за счёт нового механизма туристический поток иностранных граждан в Забайкальский край из стран Азиатско-Тихоокеанского региона может увеличиться на пять тысяч человек в год.

«Для посещения Забайкальского края электронную визу смогут получить граждане 18 стран. Виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора за четыре дня до предполагаемого въезда в страну», — пояснил забайкальский чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, механизм электронных виз действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. По данным забайкальского правительства, за это время с их помощью дальневосточные регионы посетили более 54 000 граждан из 15 стран. Наиболее активны туристы из КНР (почти 43 000 визитов с помощью электронной визы).

Постановление, в соответствии с которым механизм электронных виз с 1 июня 2019 года распространяется на международные аэропорты Бурятии и Забайкальского края, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал спустя месяц после вхождения Забайкалья и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. Это изменение даёт бывшим сибирским регионам ряд преференций и льгот: создание территории опережающего развития, реализация проекта «Дальневосточный гектар», поддержка инфраструктурного развития территорий для реализации инвестиционных проектов, использование корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Всё это, как ожидается, позволит развивать приграничные территории, повысить размер субсидий из федерального бюджета по целому ряду государственных программ, субсидировать перелеты и многое другое.

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