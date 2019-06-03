Рубль «пережил» обвал нефти

Москва, , 07:11 — REGNUM Торги на Мосбирже 31 мая открылись ростом по рублевым парам. Это была реакция участников рынка на утреннее падение цен на нефть на 2,8%. На фоне повсеместного ослабления доллара США, а также слабых данных по доверию американских потребителей, рубль сумел отыграть все дневные потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Российская валюта подешевел к иностранным валютам в среднем на 0,5%. Курс доллара снизился на 0,4%, до 65,40 руб., курс евро — на 0.67%, до 73,03 руб., курс фунта — на 0,47%, до 82,57 руб.

Против доллара США рубль находился в плюсе недолго. Новый обвал нефти еще на 4,5% заставил рублевых покупателей прикрыть свои позиции перед выходными днями. К закрытию торгов курс доллара восстановился до 65,43 руб. За неделю рост составил 1,49%, за месяц — 1,25%.

Сегодня, 3 июня, на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,83%, до $61,17. Основным негативным фактором для нефтяного рынка и рубля продолжают оставаться торговые войны между США со своими внешнеторговыми партнерами. Эскалация напряженности создает риски для мировой экономики и спроса на нефть.

Рубль несильно подешевел к иностранным валютам. Значительно возросли риски роста курса доллара до 65,80 руб. У рубля сейчас осталась только одна поддержка — рост индекса RGBI.

Высокий спрос на ОФЗ отвлекает инвесторов от нефтяного рынка, поэтому и реакция была сдержанной на падение нефти. Если пара 3 и 4 июня останется ниже 65,60 руб., то укрепление рубля возобновится до 64,90 руб.

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