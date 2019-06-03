Компания BMW отзывает с китайского рынка более 319 тыс. неисправных седанов

Пекин, , 07:05 — REGNUM Немецкий автопроизводитель компания BMW отзовет с китайского рынка 319 054 автомобилей в связи с неисправностью клапана вентиляции картера (PCV), сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Отзыв начнётся 30 августа и затронет 174 027 седанов, произведённых в Китае и 145 018 импортных, сообщили на сайте Государственной администрации рыночного регулирования Китая.

Неисправные детали и ошибки при сборке могут привести к короткому замыканию, перегреву и даже расплавлению некоторых внутренних элементов клапана PCV, что в целом повышает риски пожаров. В компании пообещали заменить дефектные детали бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве 6404 импортированных в Китай автомобилей в связи с неисправностью передних сидений.

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