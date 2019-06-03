Динамика госдолга Колымы, Магадана и доходы мэра опубликованы на спецсайте

Магадан, Магаданская область, , 07:22 — REGNUM Уроженец Магадана блогер Александр Багно создал сайт, на котором можно в режиме реального времени наблюдать, как меняется государственный долг Магадана и Магаданской области, а также доход главы города Юрия Гришана с момента его назначения мэром. На сайте также показан размер долга в пересчёте на каждого жителя региона и горожанина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные сайта приведены путем моделирования на основе официальной статистики и являются приблизительными, уточняет ИА «Весьма». По данным сайта, госдолг Магадана сейчас составляет 1,9 млрд рублей (20,8 тыс. рублей на каждого жителя), Магаданской области — 14,66 млрд рублей (104,5 тыс.). Доход мэра столицы Колымы со дня его назначения указан в размере 15 млн.

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В интервью изданию «МБХ-медиа» Александр Багно пояснил, что не считает свою идею создания такого сайта оппозиционной.

«Доходы мэра ведь растут не за счёт города и области. Деньги же не из одной категории в другую перетекают. Я не считаю свою идею оппозиционной. Это больше экзистенциальная идея, что мы вот так существуем: есть долг, а мэр делает свою работу, ему за это платят деньги. Мне кажется, такие вещи не связаны. Я добавил доход мэра, чтобы был контраст», — подчеркнул блогер.

Александр Багно также отметил, что ему хотелось бы, чтобы кто-то посмотрел, подумал: «О господи, у них такой большой долг, давайте мы дополнительно профинансируем Магадан в этом году».

«Когда ты видишь цифры, которые меняются в реальном времени, это вызывает немного другой эмоциональный отклик. Ты понимаешь, что каждую секунду, прямо здесь и сейчас, пока ты смотришь на эту страницу, происходит увеличение долга. Этот процесс происходит каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Это всё время есть, об этом не стоит забывать», — считает блогер.

Он также рассказал, что информация на сайте обновляется по простейшей модели:

«Мы знаем, сколько было, знаем, сколько есть, знаем, на сколько уменьшается. Можно прикинуть, сколько будет. Это простая математическая линейная модель. Данные очень приблизительные, они основаны на статистике, которую Росстат публикует каждый год».

Как сообщало ИА REGNUM, доходы главы столицы Колымы Юрия Гришана в 2018 году составили 4,7 млн рублей, увеличившись на полмиллиона. Он задекларировал жилой дом почти в 240 квадратных метров, квартиру (51,2 кв. м., административное здание (1197 кв. м), земельный участок и автомобиль Nissan Patrol. Его жене, заработавшей 1,3 млн рублей, принадлежит ещё одна квартира площадью 135,8 квадратного метра, нежилое помещение (69,4 кв. м) и автомобиль Nissan Qashqai.