Средний Урал успешно справляется с задачами по экспорту продукции АПК

Екатеринбург, , 06:13 — REGNUM Свердловская область успешно справляется с задачами, обозначенными в нацпроекте «Международная кооперация» по экспорту продукции АПК. О реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» шла речь на окружном совещании, которое в режиме видеоконференции 31 мая провел министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По словам первого заместителя губернатора Алексея Орлова, последние три года АПК Свердловской области демонстрирует стабильный рост экспорта. В 2018 году поставки продовольствия на внешний рынок вырос на 17 процентов и превысил 105 миллионов долларов США. В первом квартале текущего года экспорт составил уже 25,5 миллионов долларов США — рост почти на 29%.

«По итогам 2019 года мы планируем выйти на показатели в 112 миллионов долларов. В соответствии с региональным проектом «Экспорт продукции АПК» мы планируем к концу 2024 года довести экспорт нашей сельхозпродукции до 220 миллионов долларов США, то есть по сравнению с базовым 2017 годом обеспечить рост в 2,4 раза», — отметил Алексей Орлов.

Он также заявил, что достичь целевых показателей, обозначенных в национальном проекте, предполагается за счет создания новой товарной продукции, освоения новых рынков сбыта, развития системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Сегодня наиболее активно свою продукцию на внешние рынки поставляют десять предприятий Свердловской области. В основном на экспорт идет масложировая, продукция птицеводства, кондитерские изделия.

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов напомнил, что в мае делегация УрФО съездила в Китай для участия в IV Международном ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. Это важное событие по продвижению на внешние рынки уральской продукции, считает замполпреда. Напомним, Свердловскую область в поездке представил губернатор Евгений Куйвашев.

«Состоялся очень серьезный предметный разговор, посвященный перспективам российского-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства. И мы делаем однозначные выводы о высокой степени интереса китайских партнеров к продукции, производимой на уральском рынке», — отметил Борис Кириллов.

По словам Дмитрия Патрушева, выполнения поручений президента России Владимира Путина по повышению экспорта сельхозпродукции предполагает крайне слаженную работу на всех уровнях агропромышленного комплекса.

«Здесь мы также очень рассчитываем на поддержку руководителей регионов. И только согласованное взаимодействие может обеспечить положительные результаты», — заявил Дмитрий Патрушев.