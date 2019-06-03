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«Мешают развитию»: Росстандарт намерен отменить 10 тысяч советских ГОСТов

Экономика

Как оказалось, советский ГОСТ – это слабое звено в экономики России

Москва, 3 июня 2019, 03:38 — REGNUM  Порядка десяти тысяч принятых в советское время ГОСТов устарели и подлежат отмене в ближайшее время, заявил глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов в интервью РИА Новости.

В Ростандарте выяснили, что именно тормозит развитие российской экономики. Это советские ГОСТы, уверен глава ведомства.

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года, — заявил Абрамов, пояснив, что большинство стандартов относится к сфере добровольного применения. — … Все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене».

По словам Абрамова, российскую экономику тормозят около десяти тысяч принятых в СССР ГОСТов. Согласно расчетам ведомства, их отмена «подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику».

Напомним, Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны СССР был организован в 1925 году. Именно на это ведомство было возложено утверждение и опубликование обязательных и рекомендуемых стандартов. Первоначально документы маркировались аббревиатурой ОСТ (Общесоюзный стандарт), а затем, после передачи функции утверждения стандартов Всесоюзному комитету по стандартизации в 1940 году, — ГОСТ.

Качество производимой в СССР по ГОСТу продукции заслужило доверие граждан. Этот фактор в настоящий момент используют некоторые производители, указывая в названиях своих товаров аббревиатуру ГОСТ.

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