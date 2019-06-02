Порты: Эстония добивается внимания России

Анна Мейзер, , 22:37 — REGNUM

Генеральное одобрение

Президент России Владимир Путин поддержал проработку проекта создания глубоководного порта в посёлке Янтарном Калининградской области. Такая информация следует из резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая 2019 года, сообщила газета «Коммерсант» в начале недели.

Ожидается, что власти области к 1 июля подготовят и предоставят в правительство бизнес-план проекта. Затем в течение двух месяцев будет рассмотрена возможность об участии правительства в проекте и привлечения иностранных инвестиций.

По предварительным оценкам, чтобы построить глубоководный порт мощностью 48 млн тонн, потребуется вложить в 200 млрд рублей, 50 млрд рублей из которых должны быть выделены из бюджета.

Однако, несмотря на первоначальное одобрение со стороны президента, грузовую базу и целесообразность создания нового порта еще придется доказать. Как ранее заявлял генеральный директор Infranews Алексей Безбородов, планируемую мощность контейнерного терминала можно поставить под сомнение, так как рядом — в польском Гданьске — располагается крупных порт-хаб с оборотом порядка 1,9 млн TEUs в год.

Напомним, что о планах создать в Калининградской области глубоководный порт местные власти говорят уже давно — с 2000-х годов, однако пока проект остаётся только на бумаге. Напомним, что он включен в федеральную целевую программу развития транспортной системы России до 2020 года.

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Как следует из официального документа, развитие портового комплекса в Калининграде должно происходить в два этапа. Первый этап — строительство международного морского пассажирского терминала в городе Пионерском. Второй этап как раз подразумевает создание глубоководного порта в регионе.

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Эстония идет на разговор

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас выразил желание встретиться с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), участие в котором Аас подтвердил в пятницу, 31 мая, пишет «Спутник Эстония».

Предполагается, что эстонская сторона хочет обсудить с Россией вопросы привлечения дополнительных транзитных грузов, а также развития пассажирского сообщения по железной дороге между странами. Кроме этого, речь должна пойти о продолжении работы совместной транспортной комиссии и доработках законодательных баз Эстонии и России в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта.

«Таави Аас — один из немногих эстонских политиков, который понимает значение транзитной отрасли для Эстонии, поэтому он активно ищет контакты с российским коллегой», — считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Однако, по его словам, дело в том, что Аас не определяет внешнюю политику своей страны, и смягчения антироссийской риторики и практики Эстонии в ближайшее время ожидать не стоит. Таким образом, главный вопрос, пойдет ли Минтранс России на сближение с эстонскими коллегами, несмотря на антироссийский курс соседствующего государства.

«Сейчас сложилась такая ситуация, когда эстонский транспортный комплекс гораздо больше заинтересован в России, нежели Россия в Эстонии. У нас нет такого большого пассажиропотока, чтобы восстанавливать движение поездов, равно как и нет такой большой потребности в эстонских портах, чтобы перенаправлять туда свой поток. Наоборот, часть грузов можно было бы забрать из Эстонии», — уверен эксперт.

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Северный план приедет летом

На этой неделе стало известно, что комплексный план развития Северного морского пути до 2035 году будет внесен в правительство в июне 2019 года. Об этом рассказал заместитель директора дирекции — начальник департамента развития Северного морского пути и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

По федеральному закону, наделившему Госкорпорацию «Росатом» функцией единого инфраструктурного оператора СМП, необходимо подготовить план развития инфраструктуры СМП.

По словам Максима Кулинко, в «Росатоме» видят необходимость планирования минимум до 2035 года в три этапа.

«На первом этапе, до 2024 года, нужно обеспечить достижение целевых параметров майского указа, а также создать базовые условия для дальнейшего развития инфраструктуры СМП и прибрежных территорий. С 2025 по 2030 годы СМП должен стать круглогодичной транспортной системой. В этот период должен быть построен наш самый мощный атомный ледокол «Лидер». И далее после 2030 года СМП станет базовым элементом северного морского транспортного коридора между Европой и Азией, эффективно обеспечивающего любые потребности перевозчиков и грузовладельцев», — заявил он.

Представитель «Росатома» отметил, что для подготовки плана совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ была проведена большая работа, к которой привлекались все заинтересованные стороны.

В ходе подготовки плана изучили и проанализировали имеющуюся нормативно-правовую базу, проекты, формирующие грузопоток в акватории СМП на краткосрочную и долгосрочную перспективу, проработали подходы к организации плавания судов, оптимально-необходимую модель инфраструктуры СМП, обеспечивающую безопасное, круглогодичное и эффективное судоходство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный документ открыто и широко обсуждался — 16 мая 2019 года прошли экспертные слушания, куда были приглашены ведущие специалисты, а также журналисты.

Еще один маршрут в Китай

Структуры РЖД тем временем продолжают активно расширять связи с Востоком. На этой неделе «РЖД Логистика» совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge запустила регулярные железнодорожные перевозки по маршруту от китайского Дунгуань до Ворсино в Калужской области.

В целом этот маршрут нельзя считать полностью новым, так прежде, с 2017 года, пунктом отправления контейнерных поездов из этой провинции был город Гуанчжоу. Однако, как сообщают в компании, новый сервис сохраняет преимущества прежнего — а именно скорость доставки, а также предусматривает более низкую ставку.

Кроме этого, в рамках сервиса Дунгуань — Ворсино еженедельно будет по два поезда, а не один, как ранее. При этом отправки из Гуанчжоу сохраняются, но формируются по остаточному принципу.

Поезда из Дунгуаня следуют через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия, и примерный срок доставки составляет 14 дней. Грузовая база формируется на основе заявок от нескольких грузоотправителей, и по маршруту перевозятся такие грузы, как текстиль, косметика, напольные покрытия. Как пишет Seanews, из Калужской области в Китай отправляются продукты питания, а также пиломатериалы.

Сколько стоит латвийское счастье

В центре Риги будет построен железнодорожный мост, насыпи и комплекс на Центральном вокзале — всё это будет создано в рамках проекта Rail Baltica. Как сообщило Delfi, работы обойдутся в 430,5 млн евро, при этом 81−85% от данной суммы профинансирует фонд Евросоюза.

Осуществлять работы будет объединение Besix ReRe Group, в которое входят одна из крупнейших бельгийских стройкомпаний Besix и латвийская стройкомпания ReRe būve. Подрядчик был выбран в результате международного конкурса.

Заключенный с Besix ReRe Group договор предусматривает полную разработку и согласование строительного проекта, а также строительные работы. Подрядчик в целом несет ответственно за реализацию проекта.

Ожидается, что в результате в центре Риги будет создан мультимодальный узел сообщения. Планируется проложить 2,6 км железнодорожных путей, построить шесть путепроводов, а также новый железнодорожный мост через Даугаву.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для проекта Rail Baltica нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали. В связи с этим не раз звучали заявления о том, что Rail Baltica в том числе может использоваться как военная дорога, которая обеспечивала бы оперативный переброс войск НАТО на территории ЕС.

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