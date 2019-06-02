Правительство КНР выпустило Белую книгу с позицией по торговой войне с США

Пекин, , 16:33 — REGNUM Информационное бюро Государственного совета КНР выпустило Белую книгу, в которой изложена политическая позиция руководства Китая в отношении экономических и торговых консультаций с США. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Официальная публикация с названием «Позиция Китая по китайско-американским экономическим и торговым консультациям» была выпущена 2 июня. Издание выделило следующие основные положения этого документа:

Торгово-экономические отношения между США и Китаем приносят пользу не только этим двум странам, но и всему миру.

Дополнительные тарифы, введённые американской администрацией на китайские товары, экспортируемые в США, препятствуют развитию сотрудничества и подрывают экономическую стабильность во всём мире. Односторонние протекционистские меры США идут вразрез с правилами ВТО, подрывают глобальные производственные связи и представляют серьёзную проблему для мировой экономики. Отмечается, что в течение первых четырёх месяцев 2019 года объём экспорта из Китая в США упал на 9,7% в годовом исчислении.

Обвинения китайских компаний и научных организаций в краже интеллектуальной собственности со стороны США являются необоснованными. В Белой книге отмечается, что все достижения Китая в области научных и технологических инноваций получены благодаря самостоятельной тяжёлой работе.

Правительство КНР призывает уважать национальный суверенитет при проведение торговых и экономических переговоров. Подчёркивается, что любое соглашение должно основываться на равенстве и взаимной выгоде. При этом ответственность за неудачу в торговых консультациях возлагается на администрацию США, которая постоянно меняет свои требования.

В заключении подчёркивается, что единственным правильным выбором для США и Китая станет преодоление споров и конфликтов путём диалога и консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая администрация США повысила таможенные пошлины на ряд ввозимых китайских товаров общим объёмом около $200 млрд с 10% до 25%. 31 мая в Китае вступили в силу ответные повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.