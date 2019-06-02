Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей. Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, после закрытия торгов на этой неделе рыночная капитализация компании Tesla составила $32,8 млрд. При этом стоимость компании SpaceX оценивается в $33,3 млрд. Отмечается, что за первые пять месяцев 2019 года акции Tesla упали на 40%.

Компания Tesla делает ставку на продажи своих электромобилей в Китае, для этого в Шанхае строится крупный завод. Однако пока автомобили Tesla производятся в США, поэтому компания столкнулась с повышенными тарифами на поставки комплектующих и сырья из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года продажи электромобилей Tesla упали на рекордные 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года.

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