Стоимость АЭС в Узбекистане определят после подписания контракта — Медведев

Москва, , 09:33 — REGNUM Российские власти определятся с «экономическими параметрами» строительства атомной электростанции в Узбекистане и сроками её открытия после того, как будет заключено генеральное соглашение между Россией и Узбекистаном. Об этом рассказал в интервью ВГТРК председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Напомним, речь идёт о строительстве АЭС в Узбекистане, которую будут строить совместно «Росатом» и «Узатом». Приоритетной площадкой для строительства АЭС на данный момент является место вблизи озера Тузукан в Джизакской области Узбекистана. Планируется, что в 2020 году Росатом займется вопросами лицензирования проекта строительства АЭС в Узбекистане и заказом оборудования для неё. До конца 2019 года планируется завершить контрактацию, включая заключение договор о кредитной поддержке строительства. Вопрос о привязке к конкретной площадке должен быть решен в 2021 году.

«Нам нужно до конца этого года подготовить так называемое генеральное соглашение о строительстве атомной станции определённого дизайна. После этого, естественно, посчитать параметры, в том числе экономические параметры, потому что это дорогостоящая история. И уже в результате этого возникнут и временные параметры строительства», — рассказал Медведев.

Глава российского правительства подчеркнул, что строительство АЭС не бывает очень быстрым, так как это чрезвычайно сложный технологический проект.

Кроме того, Медведев напомнил, что данная АЭС будет первой в Туркестане.