В «чёрный список» Китая могут попасть не только компании из США — СМИ

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Расплывчатая формулировка о нарушениях, за которые министерство коммерции КНР может внести иностранные компании в «чёрный список», ставит под угрозу не только американские компании, но и организации из других стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитик Counterpoint Research Джеймс Ян рассказал, что «чёрный список», о создании которого на днях сообщили в Китае, будет использоваться для ответного давления на США.

«Китай может выбрать несколько «плохих примеров» для наказания, но вряд ли это ударит по всем компания в цепочке поставок», — добавил Ян.

Экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что в этот список могут попасть не только американские компании.

«Конечно, компании, которые объявили о сокращении поставок в Huawei, такие как Panasonic и Toshiba, будут под угрозой», — заявила Лам.

Напомним, в мае министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», предусматривающий запрет на сотрудничество с этой компаний. Запрет распространяется не только на компании из США, но и на иностранные компании, в производственных циклах которых используется более 25% американских технологий.

Помимо американских компаний, о приостановке сотрудничества с Huawei заявили британская корпорация ARM и японская компания Panasonic.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня министерство коммерции КНР выпустило заявление, в котором сообщается о скором создании списка неблагонадёжных компаний и частных лиц, блокирующих деятельность китайских организаций в некоммерческих целях.

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