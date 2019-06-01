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Калужские предприниматели приняли участие в фестивале рекламы PRoFEST

Экономика

В рамках встречи представители малого бизнеса обсудили современные методы маркетинга и рекламы

Калуга, 1 июня 2019, 17:35 — REGNUM  Более 200 представителей малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, руководители отделов рекламы и маркетинга и 15 рекламных компаний приняли участие в региональном фестиваль рекламы PRoFEST, который состоялся на площадке «Точки Кипения» калужского Инновационного культурного центра.

Как сообщила 1 июня корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля, президент Ассоциации предпринимателей Калужской области Инна Евсина, в рамках мероприятия состоялось обсуждение эффективных способов и каналов продвижения товаров и услуг, методов рекламы, которые «работают». Так, участники конференции смогли пообщаться с представителями отрасли рекламы и маркетинга. На фестивале работала выставка от экспертов конференции, в том числе выставка 100 логотипов Антона Ляпичева.

По мнению генерального директора агентства рекламы «Грамматика» Максима Мамонтова, во время проведения мастер-классов у предпринимателей области появилась хорошая возможность познакомиться с различными видами действующих каналов и методов продажи товаров и услуг.

«Темы дискуссий были разработаны под конкретные запросы предпринимателей, в частности, продвижение в социальных сетях — одна из самых востребованных на данный момент», — считает Максим Мамонтов.

«Известно, что важнейшим аспектом развития любой компании в России является способность быть в курсе быстроменяющихся трендов и постоянное обучение современным методам. «PRoFEST» — это отличная возможность получить практические знания и быть в курсе основных тенденций, расширить свои деловые связи, познакомиться с экспертами и наиболее активными представителями рекламной индустрии», — сказала глава областной Ассоциации калужских предпринимателей Инна Евсина.

Напомним, Ассоциация предпринимателей Калужской области занимается содействием развития и популяризации малого и среднего бизнеса региона, сопровождением проектов МСП, расширением доступа предпринимателей к финансовым и нефинансовым ресурсам. В сообществе состоит более 200 ассоциированных участников и более 20 тысяч не ассоциированных участников. За 2018 год ассоциация калужских предпринимателей провела свыше 140 мероприятий, оказала более 1500 консультаций предпринимателям по вопросу ведения бизнеса, защиты своих интересов, получения кредитов.

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