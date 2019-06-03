Оборонные компании Турции поднялись в рейтинге крупных предприятий страны

Анкара, , 13:35 — REGNUM Промышленная палата Стамбула обнародовала рейтинг крупнейших турецких промышленных предприятий за 2018 год. Его главными целями являются определение уровня развития турецкой промышленности и подготовка дорожной карты ее дальнейшего развития. В числе оборонных компаний Турции ведущую позицию в рейтинге заняла ASELSAN, лидирующая в отрасли оборонпрома по производству и экспорту.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ASELSAN в 2017 году заняла 20-е место в рейтинге, а в 2018 году она поднялась до 15-й позиции. В 2018 году ASELSAN реализовала продукцию стоимостью в 1,319 млрд долларов. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), являющаяся лидером авиационной промышленности Турции, также поднялась в рейтинге до 22-го места. В 2018 году TUSAŞ реализовала продукцию почти на 952 млн долларов. Компания Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (Otokar) поднялась на 38 позиций — до 49-й. Продажи Otokar в 2018 году составили 549 млн долларов. Компания BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (BMC), недавно наладившая серийное производство основного боевого танка Altay, поднялась в рейтинге до 61-й позиции. Продажи компании в 2018 году составили 445 млн долларов.

ROKETSAN, специализирующаяся на ракетной промышленности, и продажи которой в 2018 году превысили 340 млн долларов, ухудшила позиции в рейтинге, опустившись на 10 пунктов и заняв 85-е место.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, занимающаяся производством, разработкой и монтажом авиационных двигателей, укрепила свои позиции, поднявшись в рейтинге на 14 позиций — до 115-й. Продажи компании в 2018 году составили 272 млн долларов.