Торгово-промышленная палата Индии: рост ВВП страны составит 7,1%

Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Федерация торгово-промышленных палат Индии обнародовала исследование, в котором утверждается, что экономический рост страны в 2019−20 ф.г. составит 7,1%. Темпы роста национальной экономики на 2020−21 ф.г. оцениваются в 7,2%.

В данном исследовании также говорится, что в четвертом квартале, который завершился в марте 2019 года темпы экономического роста оставались на уровне 6,5%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», это исследование проводилось путем анализа показателей промышленного, банковского и финансового сектора страны.

В то же время, индийские специалисты предполагают, что в 2019−20 ф.г. уровень роста сельскохозяйственного сектора экономики будет составлять примерно 3%. Наибольший рост будет наблюдаться в сфере услуг, где показатели будут равняться 8%.