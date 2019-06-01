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Курс мексиканского песо обрушился после заявлений Трампа о введении пошлин

Экономика

Курс мексиканского песо обесценился до 19,60 за доллар

Мехико, 1 июня 2019, 15:26 — REGNUM  Мексиканское песо сильно ослабло после заявления президента США ДональдаТрампа о намерении ввести 5%-ные таможенные пошлины на весь мексиканский экспорт в США в случае, если власти латиноамериканской страны не остановят потоки мигрантов, скапливающиеся на американо-мексиканской границе. Об этом сообщило мексиканское агентство Televisa.

Курс мексиканской валюты уже упал до 19,60 песо за доллар. Падение составило более 2%. По прогнозам экономистов, ожидается дальнейшее падение курса до 20 песо.

О намерении ввести пошлины на мексиканские товары Трамп заявил после того как правительства Мексики, США и Канады направили в парламенты своих стран законопроекты для ратификации соглашения о свободной торговле, подписанного тремя государствами ещё в ноябре 2018 г. и заменившего Договор о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

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Зарубежная хроника
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