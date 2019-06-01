Трамп: США пытаются не допустить создания ядерного оружия Ираном

Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана, заявил американский президент Дональд Трампа в интервью газете The Sun.

«Я стараюсь сделать так, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Всё очень просто», — заявил он.

Трамп добавил, что в этом деле никто не сможет так помочь Соединенным Штатам, как Великобритания. Он подчеркнул, что США не собираются допускать распространения ядерного вооружения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не стремится создать ядерное оружие, так как это противоречит религиозным соображениям. По его мнению, создание ядерного оружия — слишком затратный проект, а применение ядерного оружия в современных реалиях маловероятно.

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