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Цена на Brent упала

Экономика

Нефть потеряла в цене 5,57%

Цена на Brent упала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Добыча нефти на морском шельфе

Москва, 1 июня 2019, 03:26 — REGNUM  Цена на нефть марки Brent по итогам торгов 31 мая снизилась до $61,69 за баррель.

Таким образом, нефть потеряла в цене 5,57% (минус $3,64).

Также подешевела нефть WTI, баррель которой, по итогам торгов 31 мая, стоит $53,37. Падение составило 5,69% (минус $3,22).

По оценке аналитиков PVM, падение нефтяных цен объясняется торговой напряженностью, усиленной американской политикой — в отношении Китая и Мексики.

«Американские НПЗ импортируют около 680 000 баррелей мексиканской нефти в сутки. Пятипроцентные пошлины повысят стоимость ежедневных закупок на два миллиона долларов», цитирует аналитиков PVM Reuters.

Напомним, очередное направление торговых войн США — Мексика, на товары из которой Вашингтон вводит пятипроцентные пошлины.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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