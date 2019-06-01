Костромская швейная фабрика в 7 раз увеличила объёмы производства

Кострома, , 01:37 — REGNUM Швейное производство в городе Нея Костромской области за прошлый год выпустило почти 70 тысяч изделий. За 2 года объёмы производства выросли почти в 7 раз, — сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Предприятие выпускает текстильные изделия для туризма, рыбалки и охоты — спальные мешки, чехлы для лыж, для электронных книг и планшетов. Продукция реализуется по всей России.

Расширение производства началось еще в 2013 году. Фабрике предоставили здание общей площадью 5000 квадратных метров. Руководством сделало ремонт, установило новые станки и оборудование. Еще один толчок компания получила в 2016 благодаря новому инвестору. Сейчас в цехах трудятся более 80 местных жителей. 70% из них — работают здесь со дня основания текстильного производства.

В 2016 Нейская швейная фабрика выпустила 10,4 тыс изделий, а в 2018 году объёмы выросли уже до 68,6 тысяч.