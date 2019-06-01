540 молодых инженеров из 60 регионов страны — финал «CASE-IN»

Москва, , 00:25 — REGNUM В текущем году в финальном этапе «CASE-IN» участвовали 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана — они представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Решения кейсов, объединенных темой этого сезона «Цифровая трансформация», оценивали представители 25 ведущих компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Защита кейсов проходила по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтехимия, нефтегазовое дело, цифровой атом и электроэнергетика. Параллельно собственные соревнования проводились для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК.

Открывая церемонию награждения, основатель и сопредседатель оргкомитета Чемпионата Артём Королёв отметил, что уже не первый год «CASE-IN» выполняет важную роль, он является социальным лифтом для талантливой молодежи.

«На финальный этап из регионов приезжают самые талантливые, активные, мотивированные ребята, у которых есть уникальная возможность — познакомиться с потенциальными работодателями, проявить себя, получить приглашение на стажировку или предложение о трудоустройстве, — подчеркнул Артём Королёв.

В церемонии награждения чемпионов и призеров VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» приняли участие заместитель Министра энергетики РФ Анатолий Яновский и руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей», финалист конкурса «Лидеры России» Антон Сериков.

Почетные гости поздравили финалистов, отметив, что с каждым годом уровень участников Чемпионата растет, и это внушает оптимизм, ведь именно им в будущем предстоит развивать топливно-энергетический комплекс, являющийся основой экономики страны.

Анатолий Яновский акцентировал внимание на ежегодных рекордах чемпионата: увеличивается количество участников, вузов и даже стран. Это значит, что интерес молодого поколения к энергетической отрасли растет. Минэнерго, в свою очередь, намерено и дальше поддерживать Чемпионат «CASE-IN». Представитель ведомства пожелал участникам конкурса успехов и новых побед, а также вручил заслуженные награды чемпионам 2019 года.

Серебряных и бронзовых призеров награждал Антон Сериков.

«Организация, которую я представляю, называется «Россия — страна возможностей», а «CASE-IN» можно назвать Чемпионатом возможностей. В течение нескольких дней вы не только решали практические кейсы и общались со специалистами, каждый день работающими над такими же вопросами в рамках своей профессиональной деятельности, но и участвовали в мастер-классах, общались друг с другом и обменивались опытом, — поприветствовал Антон Сериков участников чемпионата, — В «CASE-IN» проигравших нет. Тем, чьи имена и фамилии не будут названы, не стоит расстраиваться — они могут провести работу над ошибками, сделать выводы, устранить имеющиеся пробелы и проверить свои силы в следующем году».

Чемпионами нового сезона «CASE-IN» стали студенческие команды из Магнитогорска (направление «Горное дело»), Екатеринбурга (направление «Геологоразведка»), Самары (направление «Электроэнергетика»), Москвы (направление «Нефтегазовое дело»), Липецка (направление «Металлургия»), Перми («Нефтехимия»), Нижнего Новгорода (направление «Цифровой атом»). Призерами, завоевавшими второе и третье места, стали студенты из Санкт-Петербурга, Якутска, Тюмени, Москвы, Магнитогорска, Новосибирска и Иркутска.

Все финалисты «CASE-IN» приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях ТЭК и МСК: АО «СО ЕЭС», ООО «Транснефтьэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», ГК «Росатом», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Сибирский Антрацит», Объединённая компания «РУСАЛ», ПАО «Татнефть», ООО «Майкромайн», АО «Русская медная компания», АО «Росгеология», ПАО «НЛМК», АО «МХК «ЕвроХим», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Компания «Кредо-Диалог», Финансовый университет при Правительстве РФ и других. По итогам Дня карьеры многие студенты смогут пройти стажировку в компаниях, а самые лучшие — предложения о трудоустройстве.

В соревнованиях Лиги молодых специалистов чемпионом стала молодежная команда Уральской горно-металлургической компании.

Победителем Специальной лиги ПАО «Т Плюс», соревнования которой впервые прошли в новом сезоне, стала команда филиала «Свердловский» компании.

После финала Чемпионата работа в рамках VII сезона «CASE-IN» не заканчивается: уже осенью организаторы планируют запустить следующую волну соревнований школьной и студенческой лиг «CASE-IN», к которым будут привлечены новые школы, вузы и регионы. Окончательно сезон «Цифровая трансформация» завершится соревнованиями молодых специалистов ТЭК и МСК на Молодежном дне Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Наиболее активные финалисты «CASE-IN» смогут поучаствовать не только в Молодежном дне РЭН, но и посетить мероприятия основной программы форума.

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