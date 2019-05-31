Пошлины против Мексики не угрожают соглашению о торговле — советница Трампа

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Советница президента США Келлиэнн Конуэй прокомментировала заявления своего руководителя о возможных пошлинах на товары из Мексики, 31 мая передает агентство Reuters.

По словам госпожи Конуэй, введение пошлин не поставит под угрозу новое трехстороннее соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика «ничего не делает» для борьбы с нелегальной миграцией, и поэтому он готов ввести на товары из соседней страны 5%-ные пошлины.

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