Кризис на Уолл-стрит: Индекс S&P провел худший май с 2010 года

Нью-Йорк, США, , 23:37 — REGNUM Фондовый рынок США завершает последние торги мая в серьезном минусе, для «потребительского» индекса S&P текущий месяц стал худшим с 2010 года, 31 мая передает агентство Reuters.

К закрытию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 356,74 пункта (1,42%), до 24 813,14 пункта, индекс S&P 500 упал на 36,6 пункта (1,31%), до 2752,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 113,09 пункта (1,49%), до 7454,62 пункта.

Главными поводами для спада на Уолл-стрит в мае стала, прежде всего, эскалация торговой войны Китая и США. Падение последнего дня месяца связано также с угрозой Белого дома ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики.

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