В Таджикистане зафиксирован самый большой туристический прирост в мире

Душанбе, , 22:42 — REGNUM Всемирная туристическая организации UNWTO представила список стран с самым большим приростом туристического потока. И первое место в рейтинге занял Таджикистан. Количество туристов в 2018 году увеличилось на 190%. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «Азия-Плюс».

Также в списке UNWTO оказались такие страны как Эквадор, прирост туристического потока в котором составил 51%, Египет — 36,8%, Тувалу — 35,5% и Уганда — 31,9%.

По информации комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана, за январь — апрель 2019 года в страну въехали более 215 тысяч иностранцев.

Отметим, что таджикистанские власти ожидают роста числа иностранных туристов.

По данным вышеназванного комитета, в 2018 году в страну въехали 1 млн 155 тыс. иностранных туристов — в 2,6 раза больше в сравнении в 2017 годом.

Отметим, что UNWTO составила также рейтинг топ-20 самых посещаемых туристами стран. Первую сточку рейтинга заняла Франция — 93,2 млн туристов, затем Испания — 82,8 млн, третье место у США — 82,2 млн, четвертая строчка досталась Китаю — 62,9 млн и замыкает первую пятерку Италия — 62,1 млн туристов.

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Напомним, что в конце апреля 2019 года нижняя палата парламента приняла поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», коснувшиеся туристического сектора страны — введение туристической пошлины в размере 1 доллара. То есть иностранные туристы должны будут выплачивать 1 доллар за одни сутки пребывания на территории Таджикистана.

По словам главы туристического комитета Нуъмона Абдугаффорзода, средства, собранные за счет введения этой пошлины, будут направлены на развитие в Таджикистане туристической инфраструктуры.