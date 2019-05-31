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Добыча нефти в США держится на рекордном уровне — EIA

Экономика

В марте добыча нефти в США выросла до 11 905 тыс. баррелей в сутки

Добыча нефти в США держится на рекордном уровне — EIA
Иллюстрация: Abnews.ru
Нефть

Вашингтон, 31 мая 2019, 21:14 — REGNUM  Добыча нефти в США сохраняется вблизи максимальных уровней, 31 мая передает агентство Reuters.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) правительства США, в марте добыча нефти в США выросла на 241 тыс. баррелей в сутки (2,1%), до 11 905 тыс. баррелей в сутки.

Ежемесячная добыча в США достигла пика в 11 966 тыс. баррелей в сутки в декабре. В январе и феврале добыча нефти в Соединенных Штатах снижалась.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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