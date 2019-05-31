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Угрозы Трампа в адрес Мексики обрушили цены на нефть

Экономика

«Нефтеперерабатывающие заводы США импортируют около 680 000 баррелей мексиканской нефти в день»

Угрозы Трампа в адрес Мексики обрушили цены на нефть
Дональд Трамп

Нью-Йорк, США, 31 мая 2019, 20:07 — REGNUM  К обрушению нефтяных цен на 3% привели угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на весь экспорт из Мексики, 31 мая передает агентство Reuters.

«Нефтеперерабатывающие заводы США импортируют около 680 000 баррелей мексиканской нефти в день. Тариф 5% добавит дополнительные $2 млн к стоимости их ежедневных покупок», — заявляют аналитики PVM.

Кроме того, США экспортируют в Мексику больше топлива, чем в любую другую страну, и «ответный удар» мексиканских властей может нанести дополнительный урон американской нефтяной отрасли.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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