Угрозы Трампа в адрес Мексики обрушили цены на нефть

Нью-Йорк, США, 31 мая 2019, 20:07 — REGNUM К обрушению нефтяных цен на 3% привели угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на весь экспорт из Мексики, 31 мая передает агентство Reuters.
«Нефтеперерабатывающие заводы США импортируют около 680 000 баррелей мексиканской нефти в день. Тариф 5% добавит дополнительные $2 млн к стоимости их ежедневных покупок», — заявляют аналитики PVM.
Кроме того, США экспортируют в Мексику больше топлива, чем в любую другую страну, и «ответный удар» мексиканских властей может нанести дополнительный урон американской нефтяной отрасли.
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